У побережья Испании нашли тела пяти погибших мигрантов

Ситуация с беженцами в Европе (4267)

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Полиция Испании сообщила, что в выходные дни у южного побережья Испании найдены тела пяти погибших мигрантов, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя правоохранительных органов.

Сможет ли Европа решить проблему мигрантов? Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само

Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности

Да, но это потребует более решительных действий от властей

Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе Результаты Сможет ли Европа решить проблему мигрантов? 1.7% Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само

71.4% Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности

6.4% Да, но это потребует более решительных действий от властей

20.4% Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе Все опросы Голосовать

Как заявила представитель полиции, тела были найдены на пляжах и в воде недалеко от испанского города Тарифа. Обстоятельства гибели мигрантов не установлены, пояснила она.

"Если мы не найдем выжившего, мы не узнаем, что произошло или перемещались ли они на одном плоту", — сказала представитель полиции.

В январе Международная организация миграции (МОМ) сообщила, что в 2016 году более 5 тысяч мигрантов погибли, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, около 363 тысяч достигли европейских стран.