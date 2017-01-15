У побережья Испании нашли тела пяти погибших мигрантов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Полиция Испании сообщила, что в выходные дни у южного побережья Испании найдены тела пяти погибших мигрантов, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя правоохранительных органов.
1.7%Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само
71.4%Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности
6.4%Да, но это потребует более решительных действий от властей
20.4%Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе
Как заявила представитель полиции, тела были найдены на пляжах и в воде недалеко от испанского города Тарифа. Обстоятельства гибели мигрантов не установлены, пояснила она.
"Если мы не найдем выжившего, мы не узнаем, что произошло или перемещались ли они на одном плоту", — сказала представитель полиции.
В январе Международная организация миграции (МОМ) сообщила, что в 2016 году более 5 тысяч мигрантов погибли, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, около 363 тысяч достигли европейских стран.