Нетаньяху не верит в успех парижской встречи по урегулированию с Палестиной

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что международная конференция по палестино-израильскому урегулированию, стартовавшая в воскресенье в Париже, призвана поставить перед Израилем недопустимые для него условия, сообщает издание Jerusalem Post.

Встреча была "согласована французами и палестинцами, чтобы попытаться выставить Израилю условия, которые несовместимы с национальными интересами Израиля", заявил Нетаньяху в воскресенье перед началом заседания кабинета министров.

По словам премьера, конференция отдаляет наступление мира в регионе, так как укрепляет позиции Палестины и заставляет ее затягивать вступление в прямые переговоры без предварительных условий.

Нетаньяху также назвал парижскую встречу "последним вздохом вчерашнего мира". По его словам, "завтрашний день будет совсем другим и он уже близок". Журналисты газеты расценили это высказывание как намек на скорое вступление в должность нового президента США Дональда Трампа.

В свою очередь, агентство Франс Пресс сообщает, что Нетаньяху назвал конференцию "бесполезной". "Конференция, которая проходит сегодня в Париже, — бесполезная конференция", — цитирует заявление премьер-министра агентство

Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию началась в воскресенье в Париже. Во встрече примут участие около 70 стран. К участию в конференции французские власти приглашали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса, однако Нетаньяху отказался, назвав конференцию "обманом". Россию на конференции в Париже представляет посол РФ во Франции Александр Орлов.