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В мире

Избранный президент Гамбии останется в Сенегале до своей инаугурации

13:2015.01.2017
(обновлено: 13:27 15.01.2017)
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Сторонники кандидата в президенты Гамбии Адама Бэрроу танцуют во время митинга. Архивное фото
© AFP 2017/ Marco Longari

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Гамбии Адам Барроу будет находиться на территории соседнего государства Сенегал до своей инаугурации, передает сенегальское новостное агентство (APS) со ссылкой на официальный источник.

"Глава государства Сенегал Маки Салл вечером в субботу, находясь в Бамако, согласился разместить избранного президента Гамбии Адама Барроу в Дакаре до его инаугурации", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что с воскресенья Барроу находится в сенегальской столице Дакар.

Запрос о разрешении на пребывание на территории Сенегала для Барроу был сделан председателем Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и президентом Либерии Элен Джонсон-Серлиф на полях саммита Африка-Франция в столице Мали Бамако. На саммите с Джонсон-Серлиф также присутствовал Барроу.

Проигравший выборы президента Гамбии Яйя Джамме 19 января должен сдать свои полномочия избранному президенту страны Адаму Барроу, который набрал на выборах 45,5% голосов. Джамме получил 36,7% голосов. Политический кризис возник в Гамбии в конце декабря после того как Яйя Джамме заявил, что не принимает результаты недавних выборов и отказывается уходить в отставку. По его словам, в ходе выборов были неприемлемые нарушения электорального процесса.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Право принимать участие в голосовании имели около 890 тысяч избирателей. За пост главы государства боролись действующий президент Яйя Джамме, кандидат от главной оппозиционной структуры Объединенная демократическая партия Адама Барроу и лидер оппозиционной партии "Демократический конгресс Гамбии" (Gambia Democratic Congress) Мамма Канде (Mammah Kandeh).

Джамме на посту президента прославился заявлением, что нашел лекарство от СПИДа и астмы. Эти тяжелые заболевания он предлагал лечить отварами из трав. В 2009 году его администрация объявила кампанию по избавлению страны от колдунов, после того как Джамме объявил, что именно "колдуны" виновны в смерти его тети. Кроме того, в 2010 году гамбийский президент объявлял о том, что хочет стать королем страны. Если бы это произошло, необходимость в выборах бы отпала, однако затем Джамме решил все же провести голосование.

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