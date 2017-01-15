В парламенте НКР рассказали о возможной дате референдума по конституции

ЕРЕВАН, 15 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Референдум по новой конституции Нагорного Карабаха, вероятно, состоится в феврале, сообщил в воскресенье вице-спикер Национального Собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, представитель партии Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) Ваграм Балаян.

По его словам, проект конституционных изменений 17 января будет поставлен на голосование в парламенте НКР и в случае одобрения законодательным органом президент НКР объявит день референдума. "Референдум, по всей вероятности, состоится в феврале текущего года", — сказал Балаян агентству " Новости Армении — News.am ".

Он сообщил, что парламентская фракция АРФД предложила закрепить в конституции НКР, что один и тот же человек не может быть избран на должности генпрокурора и председателя контрольной палаты больше двух раз. Это предложение было принято. "В предварительном варианте проекта конституционных изменений было положение, что спикер и вице-спикер Национального Собрания НКР после избрания не могут меняться. Но мы сказали, что так не может быть, и НС при желании может поменять спикера и вице-спикера парламента", — добавил Балаян.

Опубликованный 16 августа 2016 года проект конституции Нагорно-Карабахской Республики предполагает переход к президентской форме правления. По действующей конституции, принятой в 2006 году, нынешняя форма правления в НКР полупрезидентская.