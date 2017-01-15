В Донбассе в результате артобстрела Углегорска поврежден газопровод

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (165)

ДОНЕЦК, 15 янв — РИА Новости. Более 50 домов в Углегорске остались без газа в результате ночного обстрела города, сообщает пресс-служба компании "Донбассгаз".

"В результате ночного артобстрела Углегорска 52 дома частного сектора остались без газа. В течение часа аварийная бригада локализовала аварию. Временно прекращено газоснабжение 52 домам частного сектора по улице Первомайской", — говорится в сообщении компании.

По ее данным, утром газовщики приступили к ликвидации последствий обстрела. Восстановить газоснабжение планируют к концу дня.