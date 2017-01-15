В Азербайджане заявили о гибели военнослужащего в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (34)

БАКУ, 15 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Военнослужащий ВС Азербайджана погиб на линии соприкосновения в Карабахе, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.

"В результате обстрела азербайджанских позиций на линии соприкосновения в Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий Баширов Фикрет Нуршираван оглу", — сообщает оборонное ведомство.

Как уточняется в сообщении, военнослужащий посмертно награжден медалью "За отличие на военной службе" третьей степени.

Армения и Азербайджан в начале апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>