В Азербайджане заявили о гибели военнослужащего в Карабахе

БАКУ, 15 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Военнослужащий ВС Азербайджана погиб на линии соприкосновения в Карабахе, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.
"В результате обстрела азербайджанских позиций на линии соприкосновения в Карабахе погиб азербайджанский военнослужащий Баширов Фикрет Нуршираван оглу", — сообщает оборонное ведомство.
Как уточняется в сообщении, военнослужащий посмертно награжден медалью "За отличие на военной службе" третьей степени.
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