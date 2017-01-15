В бразильской тюрьме во время бунта погибли десять человек

МЕХИКО, 15 янв – РИА Новости. Не менее 10 человек убиты в ходе бунта в тюрьме бразильского города Натал в штате Риу-Гранди-ду-Сул в субботу, сообщает правительство штата.
Портал Folha de Sao Paulo сообщает, что, по состоянию на вечер субботы, бунт продолжается, к месту направлены усиленные формирования военизированной полиции Бразилии. Министерство юстиции Бразилии информирует, что в тюрьме Натала сейчас отбывают наказание порядка 1,1 тысячи заключенных в то время, как она предназначена всего для 620 человек.
С начала января в результате бунтов в тюрьмах Бразилии убито более 100 человек. Так, по меньшей мере 33 заключенных погибли во время бунта в одной из тюрем штата Рорайма, перед этим 60 человек погибли в ходе тюремного восстания в бразильском городе Манаус, которое длилось более 17 часов.