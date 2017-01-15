Опрос: немцы хотят, чтобы Меркель как можно скорее встретилась с Трампом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Более половины немцев хотели бы, чтобы федеральный канцлер Германии Ангела Меркель как можно скорее провела встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные опроса института изучения общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

По итогам опроса, 57% опрошенных считают, что Меркель должна при ближайшей возможности отправиться в США, чтобы встретиться с новым американским лидером. Против высказались 33% респондентов.

Почти 70% немцев думают, что президентство Трампа может оказать "скорее отрицательное" влияние на американо-германские отношения. Обратного мнения придерживаются 16% опрошенных.

Трамп одержал победу на состоявшихся 8 ноября президентских выборах. Он станет 45-м президентом США после инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.