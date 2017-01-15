Десятки тысяч жителей Бильбао вышли на марш в поддержку заключенных из ЭТА

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Десятки тысяч жителей испанского города Бильбао в субботу вечером устроили демонстрацию в поддержу заключенных из баскской националистической организации ЭТА, которые были разобщены властями по разным тюрьмам, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Демонстранты требуют от властей, чтобы 350 заключенных басков отбывали наказание ближе к своим родным местам на севере Испании. Люди прошли по улицам Бильбао с плакатами, осуждающими политику испанского правительства, которая распределила заключенных ЭТА по 40 тюрьмам в стране, чтобы ограничить их контакты, говорится в сообщении.

Страна Басков — автономное сообщество на севере Испании, где леворадикальная организация сепаратистов ЭТА многие годы ведет борьбу за независимость региона.