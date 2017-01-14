В Бельгии полиция провела задержания в ходе антитеррористического рейда

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Полиция Бельгии в субботу вечером начала антитеррористический рейд в брюссельской коммуне Моленбек, есть задержанные, передает бельгийская телерадиокомпания RTL Info.

"В районах Моленбека проводятся несколько обысков под управлением брюссельской прокуратуры", — говорится в сообщении.

На кадрах RTL Info видны несколько автомобилей полиции, которые перекрыли одну из улиц в Моленбеке. По данным телерадиокомпании, в ходе рейда были задержаны несколько человек.

Другие подробности операции не уточняются.