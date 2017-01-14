У берегов Фиджи произошло еще одно землетрясение

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Повторное землетрясение магнитудой 5,5 произошло в южной части Тихого океана в районе островов Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 06.25 по местному времени (21.25 мск). Эпицентр располагался в 171 километре к юго-западу от города Нанди. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Утром в субботу сообщалось о сильном землетрясении магнитудой 6,1 в 185 километрах к юго-западу от Нанди, очаг залегал на глубине 60 километров. Угроза цунами не объявлялась.