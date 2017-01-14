Власти Колумбии надеются в ближайшее время начать диалог с повстанцами

МЕХИКО, 14 янв — РИА Новости. Власти Колумбии рассчитывают в ближайшее время начать полноценные переговоры о мире с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО), сообщил в субботу глава правительственной делегации на консультациях Хуан Камило Рестрепо.

"Сегодня в Эквадоре у нас была плодотворная встреча с делегацией АНО, мы надеемся продвинуться в деле открытия переговоров в скором времени", — написал Рестрепо в своем микроблоге в Twitter.

АНО — вторая по численности и силе после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) повстанческая группировка страны. Как и РВСК, АНО включена США и ЕС в список террористических организаций.

Данные переговоры должны были стартовать еще в конце октября, однако власти заявили, что вступят в диалог только после получения от АНО гарантий освобождения одного из заложников группировки Одина Санчеса.

Несмотря на это, предварительные консультации стартовали еще до освобождения заложника, 31 декабря повстанцы лишь предъявили доказательства того, что он по-прежнему жив.

В конце 2016 года властям Колумбии удалось договориться о мире с самой значимой повстанческой группировкой РВСК. В ноябре верхняя палата парламента Колумбии единогласно одобрила подписание нового соглашения с РВСК.