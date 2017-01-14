Опрос: более половины американцев не поддерживают переходную команду Трампа

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Более половины (51%) американцев не поддерживают действия переходной команды избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup.

В поддержку шагов команды Трампа по подготовке смены администрации высказались 44% респондентов, что стало самым низким показателем за историю проведения подобного опроса.

Для сравнения, работу переходных команд предыдущих президентов — Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы — накануне их вступления в должность поддерживали более 60% опрошенных. Самыми популярными оказались шаги Барка Обамы: о его действиях позитивно отозвались 83% американцев.

По данным социологов, в декабре число сторонников и противников команды Трампа было равным — по 48%.

Компания провела опрос 4-8 января 2017 года среди американцев старше 18 лет. В исследовании приняли участие более тысячи респондентов. Погрешность результатов составляет 4 процентных пункта.