Переговорщик от ЕС назвал главную задачу организации после Brexit

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Приоритетной задачей Евросоюза в ходе Brexit должно стать снижение рисков для финансовой стабильности, а не заключение некоего "особого" соглашения, обеспечивающего европейскому бизнесу беспрепятственный доступ к лондонскому Сити, заявил главный переговорщик ЕС по выходу Великобритании из состава Евросоюза Мишель Барнье.
Европейская комиссия заявила, что приведенная в публикации цитата неточно отражает слова Барнье.
"…Я заявил: ЕС потребуются особые меры предосторожности во избежание рисков для финансовой стабильности, а не особое соглашение, которое откроет доступ к Сити", — прокомментировал публикацию Барнье на своей официальной странице в микроблоге в Twitter.
When asked on equivalence I said: EU would need special vigilance on financial stability risk, not special deal to access the City @guardian— Michel Barnier (@MichelBarnier) 14 января 2017 г.
После прошедшего 23 июня прошлого года референдума о выходе Британии из ЕС многие компании, в том числе, финансовые, объявили о намерении перевести европейские штаб-квартиры из Лондона в другие европейские столицы. Беспокойство финансистов подогревают некоторые заявления британских властей: к примеру, замминистра торговли Великобритании Марк Гарньер заявил, что банки, которые базируются в стране, скорее всего, лишатся права свободного доступа на европейские рынки. Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания не исключает уплаты взносов в европейский блок, чтобы иметь доступ к единому рынку.