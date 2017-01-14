ОБСЕ посоветовала развернуть миссию по наблюдению за выборами в Армении

ЕРЕВАН, 14 янв – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ рекомендует развернуть миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Армении, которые состоятся 2 апреля, говорится в докладе миссии по оценке, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"БДИПЧ ОБСЕ рекомендует развернуть миссию по наблюдению за парламентскими выборами в Армении, которые состоятся 2 апреля, что станет возможным после получения официального приглашения от властей Армении", — говорится в докладе.

В дополнение к основной команде экспертов, БДИПЧ рекомендует прикомандировать 24 долгосрочных наблюдателя от государств-участников ОБСЕ для наблюдения за избирательным процессом по всей стране, и 250 краткосрочных наблюдателей для наблюдения в день выборов. В соответствии со стандартной методологией БДИПЧ ОБСЕ миссия будет включать в себя элемент мониторинга СМИ.

В докладе отмечается, что все собеседники участников миссии по оценке БДИПЧ ОБСЕ подчеркнули необходимость в широкомасштабной миссии наблюдателей за выборами. "Хотя многие рекомендации БДИПЧ ОБСЕ были выполнены, были высказаны опасения по поводу эффективного осуществления нового Избирательного кодекса и беспристрастности избирательных комиссий, в том числе и в день выборов", — говорится в докладе.

В документе отмечается, что ряд аспектов заслуживает особого внимания со стороны БДИПЧ ОБСЕ. "Это — проведение избирательной кампании и возможного злоупотребления государственными ресурсами, так же как и освещение выборов в СМИ, функционирование новой системы идентификации избирателей и веб-камер, доступ для гражданских наблюдателей, публикация подписанных списков избирателей, а также рассмотрение возможных жалоб и апелляций", — говорится в докладе.

Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Предвыборная кампания продлится с 5 по 31 марта. Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления.