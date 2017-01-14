Тела дипломатов из ОАЭ, погибших в Афганистане, доставили на родину

ДУБАЙ, 14 янв — РИА Новости. Тела эмиратских дипломатов, погибших при теракте в Афганистане, доставлены на родину, сообщает государственное информационное агентство WAM.

Во вторник, 10 января, при взрыве в афганском Кандагаре погибли 11 человек и 16 получили ранения, погибли пять эмиратских дипломатов, ранения получил посол ОАЭ в Афганистане. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар, где эмиратские дипломаты находились с гуманитарной миссией.

Тела четырех погибших доставлены военным самолетом в сопровождении официальных лиц. Идентификация тела пятого дипломата пока не завершена.