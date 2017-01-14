На острове Тайвань уничтожили почти 16 тысяч куриц из-за вспышки гриппа

ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Почти 16 тысяч куриц были уничтожены на ферме уезда Юньлинь на острове Тайвань после выявления шестой за две недели вспышки вируса птичьего гриппа.
Ранее вспышка вируса птичьего гриппа была выявлена еще на четырех фермах также в уезде Юньлинь. Вирус был обнаружен на фермах в поселках Цытун, Тайси, Доунань и Юньчан. Еще одна вспышка ранее была выявлена также в поселке Майляо.
Во вторник Государственный комитет по здравоохранению и планированию семьи КНР призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий для борьбы с птичьим гриппом.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.