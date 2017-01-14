На острове Тайвань уничтожили почти 16 тысяч куриц из-за вспышки гриппа

ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Почти 16 тысяч куриц были уничтожены на ферме уезда Юньлинь на острове Тайвань после выявления шестой за две недели вспышки вируса птичьего гриппа.

Как передает в субботу Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на местный ветеринарный центр, вспышка была выявлена на ферме в поселке Майляо. После случившегося были приняты меры по контролю за домашней птицей на ферме.

Ранее вспышка вируса птичьего гриппа была выявлена еще на четырех фермах также в уезде Юньлинь. Вирус был обнаружен на фермах в поселках Цытун, Тайси, Доунань и Юньчан. Еще одна вспышка ранее была выявлена также в поселке Майляо.

Во вторник Государственный комитет по здравоохранению и планированию семьи КНР призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий для борьбы с птичьим гриппом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.