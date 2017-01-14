Япония и Австралия планируют подписать договор о совместных военных учениях

ТОКИО, 14 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его австралийский коллега Малколм Тернбулл договорились до конца года заключить соглашение о проведении совместных военных учений, сообщило агентство Киодо.

Лидеры подписали соглашение о взаимном обслуживании и поставках в области вооружений (ACSA). Для конкретизации мер по укреплению двустороннего сотрудничества в области обороны Абэ и Тернбулл дадут указания министрам обороны провести соответствующую подготовительную работу.

"В условиях, когда в мире растет политическая и экономическая неуверенность и непрозрачность…, мы подтвердили важность роли, которую играет союз США и Японии и Австралии и США в Азии и в Тихоокеанском регионе, а также подтвердили намерение укреплять взаимодействие с новой американской администрацией", — сказал Абэ.

Лидеры договорились действовать в тесном сотрудничестве с новой администрацией Белого дома, а по вопросу о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), к участию США в котором Дональд Трамп неоднократно высказывал крайне негативное отношение, премьер-министры обеих стран пришли к единому мнению о его важной роли для региона и о необходимости вести переговоры с новым президентом о продолжении участия США в ТПП.

Премьер-министр Абэ посетил Австралию в рамках своего азиатского турне. После Австралии он направится с визитом в Индонезию и во Вьетнам.