Замглавы МИД Богданов встретился с делегацией палестинского движения ФАТХ

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Перспективы восстановления национального единства в Палестине обсудил в субботу в Москве замглавы МИД РФ Михаил Богданов с делегацией палестинского движения ФАТХ во главе с членом его Центрального комитета Аззамом Ахмедом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено задачам преодоления внутрипалестинского раскола и восстановления национального единства. М.Л.Богданов подтвердил принципиальную позицию России в поддержку сплочения палестинских рядов на платформе Организации освобождения Палестины, без чего невозможна практическая реализация законных чаяний палестинского народа на создание собственного независимого государства", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Делегация ФАТХ прибыла в Москву для участия в организуемой Институтом востоковедения РАН 15-17 января межпалестинской встрече высокого уровня.