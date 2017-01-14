В японских аэропортах из-за снегопадов отменили более 100 рейсов

ТОКИО, 14 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Японские авиакомпании отменили 104 рейса из-за сильных снегопадов, обрушившихся почти на всю территорию страны.

Авиакомпания JAL (Japan Airlines) отменила 32 рейса в сторону префектур Осака, Акита и Ниигата. ANA (All Nippon Airways) отменила 53 рейса. Всего по стране этими и другими авиакомпаниями были отменены 104 авиарейса.

Снегопады обрушились на северные районы и западное побережье страны. Таким образом, непогода охватила почти всю территорию Японии, за исключением нескольких районов на востоке страны.

В префектуре Ямагата толщина снежного покрова составила 2,5 метра, в Ниигате – 1,6 метра, в Фукуи – 95 сантиметров. В Ниигате аэропорт дважды за день закрывался для взлета и посадки из-за необходимости расчистить взлетно-посадочные полосы.

Уже известно об отмене девяти рейсов по стране на воскресенье. Как ожидается, в ближайшие сутки в горах в префектуре Ниигата выпадет около 100 сантиметров снега, в районе Канто на основном острове Хонсю, к которому относится и Токио – до 70 сантиметров, на Хоккайдо – до 40 сантиметров. Следующие сутки по прогнозам синоптиков окажутся не менее снежными. В ряде районов непогода продлится до понедельника.