Российский депутат призвал не реагировать на провокации Запада

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. России не надо отвечать на ложные обвинение в подрыве отношений между Евросоюзом и США, скоро произойдёт смена европейской и американской элит, после которой могут открыться новые границы в отношениях с Москвой, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

Ранее еженедельник Spiegel со ссылкой на новый доклад для немецкого правительства сообщил, что спецслужбы ФРГ обвинили Россию в систематическом подрыве отношений между Европой и США.

"Европейские элиты подконтрольны США. То, что происходит в Америке, отражается на политических реалиях Германии. Нынешние европейские элиты боятся за свою власть, за своё положение. Думаю, надо набраться терпения, потому что мы на пороге больших перемен. Через неделю в Америке будет другой президент. В Европе будет череда больших выборов. Понятно, что европейские элиты будут меняться, и могут открыться совершенно новые границы наших отношений", — сказал Емельянов.

По его словам, уходящий президент США Барак Обама и его сторонники в Европе "ведут очень гнусную, подлую игру против избранного президента Трампа и против России". "Они пытаются подбрасывать палки в огонь наших противоречий, разжигая их. Поэтому я думаю, что мы не должны им подыгрывать и отвечать какими-то санкциями, резкими движениями. Мы только поможем тем силам, которые хотят необратимо испортить наши отношения с Европой и США. Надо набраться терпения, дождаться смены элит и выстраивать отношения с чистого листа", — уверен парламентарий.

Что касается вмешательства России в отношения Европы и США, Емельянов считает это неправдой. Причину таких заявлений депутат видит в желании скрыть истинные причины проблем, в частности, во внутренней политике. "Искажённое развитие теории прав человека привело к национальным конфликтам, к межрасовой социальной напряжённости", — отметил эсер.