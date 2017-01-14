В Бангладеш задержали организатора июльского теракта в кафе

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Полиция Бангладеш задержала еще одного из организаторов нападения на кафе в дипломатическом квартале в столице страны, в результате чего погибли 20 человек, передает агентство Синьхуа.
Сообщается, что на данный момент полиция ликвидировала и задержала не менее 40 боевиков, имеющих отношение к этому теракту, в том числе одного из организаторов Тамима Чоудхури.
В июле террористы напали на ресторан в дипломатическом квартале в столице Бангладеш Дакке. Через некоторое время полиция провела штурм, в результате которого шесть боевиков были уничтожены. В ходе операции полиции удалось освободить 13 человек, в том числе одного гражданина Японии и двух граждан Шри-Ланки. Глава МИД Бангладеш подтвердил информацию о гибели в ресторане 20 заложников.
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