В Бангладеш задержали организатора июльского теракта в кафе

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Полиция Бангладеш задержала еще одного из организаторов нападения на кафе в дипломатическом квартале в столице страны, в результате чего погибли 20 человек, передает агентство Синьхуа.

По данным агентства, задержанный Джахангир Алам, вероятно, играл ключевую роль в организации ряда террористических атак, в том числе на кафе в дипломатическом квартале. Полиция установила, что Алам имел тесные связи с ранее задержанными или ликвидированными в связи с этим нападением.

Сообщается, что на данный момент полиция ликвидировала и задержала не менее 40 боевиков, имеющих отношение к этому теракту, в том числе одного из организаторов Тамима Чоудхури.

В июле террористы напали на ресторан в дипломатическом квартале в столице Бангладеш Дакке. Через некоторое время полиция провела штурм, в результате которого шесть боевиков были уничтожены. В ходе операции полиции удалось освободить 13 человек, в том числе одного гражданина Японии и двух граждан Шри-Ланки. Глава МИД Бангладеш подтвердил информацию о гибели в ресторане 20 заложников.

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