Премьера Италии выписали из больницы после операции

РИМ, 14 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони в субботу утром выписан из больницы, где он находился с вечера вторника и где ему была проведена операция на сосудах, сообщает газета Repubblica.

Как ожидается, уже в 12.00 (14.00 мск) глава правительства возглавит назначенное на это время заседание совета министров.

Ранее сообщалось, что Джентилони, вернувшись из Парижа, где он во вторник находился с рабочим визитом, почувствовал легкое недомогание и прибыл в клинику Gemelli. После обследования врачи заявили о необходимости сделать премьеру ангиопластику (операцию на сосудах), которая была проведена во вторник вечером.

В среду больница распространила официальное сообщение о состоянии здоровья премьера. В документе говорилось о "полном успехе операции" и о том, что послеоперационный период протекает "прекрасно".