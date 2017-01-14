Боевики освободили капитана южнокорейского судна, похищенного на Филиппинах

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Абу Сайяф" освободили капитана южнокорейского транспортного судна и еще одного члена экипажа, захваченных в заложники на Филиппинах в октябре, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление советника президента Филиппин по мирному урегулированию.

В октябре боевики-исламисты совершили нападение на южнокорейское судно для перевозки тяжелых грузов и похитили его капитана, гражданина Южной Кореи, и еще одного члена экипажа, гражданина Филиппин. Инцидент стал первым случаем, когда боевики атаковали крупный корабль. Ранее нападениям подвергались лишь небольшие суда.

Боевики передали заложников губернатору провинции Сулу.

По словам советника президента, власти страны никогда не выплачивают выкуп за заложников и в этот раз также не пошли на уступки боевикам. Однако "усилия частных лиц остаются в их собственном ведении" и не касаются правительства.

"Они (заложники — ред.) были захвачены группировкой во главе с человеком по имени Абрахам. Позже Абрахам был убит в ходе спецоперации военных. И тогда они были переданы другой группировке", — добавил чиновник.

На данный момент в руках исламистов "Абу Сайяф" остаются более 27 заложников, заявил советник президента.

Боевики группировки неоднократно брали в заложники граждан Филиппин, Малайзии, Индонезии и других стран. Как правило, террористы требуют за освобождение заложников выкуп, однако бывают случаи, когда пленников убивают. Летом 2016 года боевики казнили захваченных в плен канадца и филиппинца.

"Абу Сайяф" основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Филиппинская разведка оценивает численность "Абу Сайяф" менее чем в 400 человек (в 2005 году — 510 человек). В начале 2004 года организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала выполнявший внутренний рейс паром "Суперферри-14".