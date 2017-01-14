В Турции при столкновениях с членами РПК погибли двое силовиков

АНКАРА, 14 янв — РИА Новости. Два сотрудника турецкой жандармерии погибли и двое получили ранения в ходе столкновений с членами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Битлис на юго-востоке страны, говорится в заявлении администрации провинции в субботу.

"В ходе антитеррористической операции (против РПК), начавшейся 12 января со стороны жандармерии, в районе Татван два ее сотрудника сегодня погибли и два получили ранения. Угрозы для жизни раненых нет. Операция продолжается", — говорится в заявлении.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 800 военных и полицейских, а также более 300 гражданских лиц. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период около 10 тысяч членов РПК