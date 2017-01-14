На месте рыбного рынка в Токио обнаружили критическое содержание бензола

ТОКИО, 14 янв — РИА Новости, Ксения Нака. В грунтовых водах на месте в Токио, где планируется построить новый рыбный рынок, обнаружено содержание бензола, в 79 раз превышающее норму, и цианиды, наличие которых в любом количестве запрещено нормативами, сообщила телекомпания NHK.

В пробах воды, взятых из грунтовых вод на месте строительства будущего рынка с ноября по декабрь, было обнаружено 79-кратное превышение норм содержания бензола и присутствие цианидов, что само по себе является серьезным нарушением.

Крупнейший в мире рыбный рынок должен был переехать в новое место в токийский район Тоёсу из Цукидзи, где он располагается с 1923 года, 7 ноября прошлого года. Однако новый мэр города Юрико Коикэ, выбранная на этот пост в августе 2016 года, подвергла сомнению безопасность нового места. Площадка, предназначенная для строительства нового рынка, ранее принадлежала заводу компании Tokyo Gas, в связи с чем высказывались опасения, что почва и вода в этом районе могут быть загрязнены. Несмотря на сопротивление сторонников скорейшего переезда рынка, которые настаивали на том, что за последние годы были проведены семь анализов и все они показали результаты содержания химических веществ ниже нормы, мэр инициировала новую проверку. Её результаты стали известны в субботу.

В то же время мэр назвала представленные ей данные "вызывающими сомнения".

"Я знаю, что показатели этих анализов вызывают сомнения. Возможно, потребуется еще один анализ. Этот вопрос будет поручен комиссии специалистов", — приводит слова мэра телекомпания.