Трамп не исключил нового обсуждения политики "одного Китая"

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп вновь "уколол" Пекин, заявив в интервью Wall Street Journal, что готов "обсуждать" политику "одного Китая".

Три коммюнике были подписаны между КНР и США в 1972, 1978 и 1982 годах. В них фиксировалось признание США принципа "одного Китая", разрыв официальных дипломатических связей США с Тайванем и обязательство Вашингтона постепенно сокращать поставки вооружению Тайбэю.

"Все может обсуждаться, в том числе (политика) "одного Китая", — сказал Трамп.

Ранее он серьезно нарушил протокол, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Пекин традиционно осуждает любые контакты зарубежных руководителей с тайваньской администрацией. Кроме того, когда Трампа спросили, встретится ли он с лидером Тайваня Цай Инвэнь, если она приедет в США, тот ответил: "Посмотрим".

В ходе предвыборной кампании риторика Трампа в адрес КНР также была достаточно жесткой, кандидат и затем избранный президент многократно заявлял, что заставит Китай "играть по правилам". В связи с этим в интервью Трамп завил, что будет обсуждать с китайским руководством вопрос стоимости национальной валюты КНР — юаня.

"Я бы хотел поговорить с ними сначала", — ответил он на вопрос WSJ о том, объявит ли он КНР "манипулятором валютой". При этом он отметил, что "конечно, они манипуляторы". "Наши компании не могут конкурировать с ними, потому что наша валюта сильна, и это нас убивает", — сказал Трамп.

Отношения между КНР и Вашингтоном переживают непростой и полный неопределенности период. Так, в среду кандидат на пост госсекретаря в администрации Трампа Рекс Тиллерсон заявил, что США должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море. Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море. В Пекине ответили, что действуют законно и в рамках своего территориального суверенитета.