В Венесуэле осудили продление американских санкций

МЕХИКО, 14 янв – РИА Новости. Правительство Венесуэлы категорическим осуждает решение администрации США продлить санкции в отношении Каракаса еще на год, заявила министр иностранных дел южноамериканской страны Делси Родригес.

Ранее в пятницу президент США Барак Обама в письме на имя руководителей конгресса, опубликованном Белым домом, объяснил эти меры имеющими место нарушениями прав человека, ограничениями свободы печати, применением силы в ответ на антиправительственные протесты в Венесуэле.

"Эта агрессия, вновь осуществленная президентом Бараком Обамой, составляет часть его наследия ненависти и серьезных нарушений международного законодательства", — написала Родригес в своем микроблоге в Twitter.

Срок нынешних санкций истекал 8 марта 2017 года. Они подразумевают замораживание находящихся под американской юрисдикцией активов всех фигурантов "черного списка", а также запрет для граждан США на деловые контакты с ними.