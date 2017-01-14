При взрыве в доме главы производителя меди в Чили ранены два человека

МЕХИКО, 14 янв – РИА Новости. Два человека пострадали в пятницу при взрыве посылки с бомбой в доме главы компании Corporacion Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), крупнейшего мирового производителя меди в Чили, сообщает портал 24 Horas.

По предварительным данным, пострадал сам глава компании Оскар Ландерретче, получивший легкие ранения, и домработница его семьи. "Она чувствует себя хорошо", — говорится в сообщении Codelco в ее официальном микроблоге в Twitter. Домработница была доставлена в центр оказания медицинской помощи.

Супруги Ландерретче дома в момент взрыва не было. Мотивы покушения пока не известны, однако ведущий дело прокурор Рауль Гусман уже заявил, что речь идет именно о покушении с использованием взрывчатых средств.

Президент Чили Мишель Бачелет уже осудила покушение. "Это мне кажется совершенно отвратительным, я категорически осуждаю это покушение, он (глава компании) находился со своей дочерью, и, по счастью, с ней ничего не случилось", – заявила Бачелет.