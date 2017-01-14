Гутерреш намерен обсудить с сенатом США вопрос финансирования ООН

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш готов встретиться с американскими сенаторами для обсуждения вопроса о финансировании ООН со стороны США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление его представителя Эри Канеко.

"Генеральный секретарь очень приветствует возможность обсудить любые вопросы с законодателями США", – цитирует агентство слова Канеко.

По словам Канеко, ООН надеется, что при администрации Трампа "продолжится тесное партнерство между ООН и США, особенно в трех ключевых областях – защите прав человека, вопросам мира и безопасности и развития".

Ранее в этом месяце Антониу Гутерреш обсудил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы сотрудничества США и ООН.