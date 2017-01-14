Обама продлил санкции против Венесуэлы за нарушения прав человека

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год санкции в отношении Венесуэлы.

В письме на имя руководителей конгресса, которое опубликовал Белый дом, американский лидер объяснил эти меры "имеющими место со стороны правительства Венесуэлы нарушениями прав человека, ограничениями свободы печати, применении силы в ответ на антиправительственные протесты". Кроме того, упоминаются "задержания участников акций протеста, а также существенная коррупция в правительстве".

"В связи с этим я принял решение о продлении санкций на год", — отметил Обама.

Срок нынешних санкций истекает 8 марта 2017 года. Соответственно, новые санкции будут действовать до такого же дня 2018 года. Они подразумевают замораживание находящихся под американской юрисдикцией активов всех фигурантов "черного списка", а также запрет для граждан США на деловые контакты с ними.