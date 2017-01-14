Обама продлил санкции против "угрожающих мирному процессу" террористов

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барак Обама в пятницу объявил о продлении санкций в отношении террористов, действующих на Ближнем Востоке, так как они "угрожают мирному процессу" и ставят в опасность интересы США.

"Я посчитал необходимым продлить действие режима чрезвычайного положения в отношении иностранных террористов, угрожающих процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке, а также режима санкций против них", — говорится в письме Обамы на имя руководителей конгресса США.

Там подчеркивается, что "террористические группировки продолжают угрожать мирному процессу, что ставит в опасность интересы США в регионе". По словам Обамы, "подобные действия представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

Срок действия санкций истекал 23 января, теперь они продлены на год. Они подразумевают замораживание находящихся под юрисдикцией США активов лиц и организаций из "черного списка", а также запрет американским гражданам на деловые отношения с ними.