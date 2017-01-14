США продлили режим чрезвычайного положения в отношениях с Ливией

ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Обама продлил режим чрезвычайного положения в отношениях с Ливией из-за ситуации в этой стране, сообщила прес-служба Белого дома в пятницу.

"Ситуация в Ливии продолжает представлять большую угрозу национальной безопасности США и нам необходимо защищаться от деривации капитала или других злоупотреблений со стороны отдельных членов клана Каддафи и бывших членов его режима", — поясняется в письме Обамы.

Его решением продляется указ номер 13566 от февраля 2011 года, который вводит "положение чрезвычайной ситуации в отношении Ливии" еще на один год.

Обама также продлил режим чрезвычайного положения в отношении Зимбабве и санкции в отношении ряда членов правительств этой страны продляются "за пределы 6 марта 2017 года" в связи с тем, что "действия и политика (отдельных членов правительства этой страны) представляет серьезную угрозу зарубежной политике США".