Обама продлил на год санкции против Кубы, связанные с массовой миграцией

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год действие санкций в отношении Кубы, связанных с необходимостью сдерживать массовую миграцию из этой страны.

"Я счел необходимым продлить действие режима чрезвычайной ситуации против Кубы, а также положения, связанные с регулированием передвижения морских судов" в отношении Кубы, говорится в письме Обамы на имя руководителей американского конгресса.

Там отмечается, что "массовая миграция с Кубы угрожает безопасности США, представляя собой источник нестабильности в международных отношениях Соединенных Штатов". Подчеркивается, что "неразрешенное появление кубинских судов в американских территориальных водах является нарушением закона и противоречит внешней политике США". Кроме того, указывается, что такое же появление американских кораблей в кубинских территориальных водах причиняет ущерб внешней политике США.