Комитет защиты журналистов требует от Украины разрешить вещание "Дождя"

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти Украины должны "немедленно пересмотреть указ о запрете вещания в стране независимого российского телеканала "Дождь", говорится в распространенном в пятницу заявлении Комитета защиты журналистов (КЗЖ).

Как указывается в документе, "накануне "Дождь" сообщил, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию отдал распоряжение украинскому партнеру телеканала — компании "Воля" прекратить вещание к середине февраля".

Региональный координатор КЗЖ Нина Огнянова назвала это "грубой цензурой", которая, по ее словам, "лишит русскоговорящих телезрителей на Украине "противовеса" подконтрольным государству российским СМИ".

Ранее украинский профильный сайт о средствах массовой информации "Детектор медиа" со ссылкой на решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию сообщил, что регулятор обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за позиции по Крыму. Отмечается, что "Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации. Решение об изъятии должно вступить в силу через месяц после опубликования, ориентировочно 13 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту ситуацию "продолжением деструктивной линии украинской стороны".