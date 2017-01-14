Палата представителей конгресса США сделала шаг к отмене Obamacare

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США сделала в пятницу первый шаг к отмене реформы здравоохранения, которая была одной из главных тем предвыборной кампании.

Палата 227 голосами против 198 проголосовала за проект бюджета, который должен быть согласован с законопроектом, принятым сенатом. Процедура согласования будет проводиться республиканским большинством без учета мнения демократов, и в конечном итоге бюджет может предусмотреть отмену реформы.

Избранный президент Дональд Трамп намерен отменить реформу и заменить ее другим законом о здравоохранении совместно с республиканцами, которые контролируют обе палаты конгресса. При этом неясно, что будет предложено взамен действующего законодательства.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Лечение Обамы" (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку. Здравоохранение в США является самым дорогим в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что реформу нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе.

Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы. Республиканцы в настоящий момент идут по пути демократов, намереваясь провести изменения в одностороннем порядке, без согласования с оппозицией.