CNN рассказал, как американских солдат готовят к кибервойне

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В связи с растущим беспокойством по поводу возможной кибервойны с Россией США готовят солдат к службе в специализированных кибервойсках, сообщает телеканал CNN.
Как отмечает корреспондент CNN, в киберпространстве все меняется настолько быстро, что обучить кадетов всем необходимым "приемам" практически невозможно.
"Мы пытаемся научить наших студентов решать проблемы, о которых у нас самих пока нет точного представления", — признался в интервью телеканалу руководитель Кибернетического института армии США полковник Эндрю Холл.
В октябре 2016 года представители разведывательного сообщества США заявили, что к кибератаками, направленными на американские избирательные системы, причастны российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах. При этом ФБР не согласилось с этими утверждениями. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам власти США ни разу не предъявили.