Пушков назвал противоречивыми заявления Трампа и Тиллерсона

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что заявления по России избранного президента США Дональда Трампа, кандидата на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона и кандидата на пост главы Пентагона Джеймса Мэттиса очень противоречивы, что говорит о том, что курс администрации Трампа еще не выработан.

На сегодня заявления Трампа, его будущего госсекретаря и главы Минобороны по России очень противоречивы. Курс адм-ции еще явно не выработан. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 января 2017 г.

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"На сегодня заявления Трампа, его будущего госсекретаря и главы Минобороны по России очень противоречивы. Курс администрации еще явно не выработан", — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Он также добавил, что "схватка Трампа с коалицией врагов не может окончиться вничью: либо они не дадут ему править страной, либо он разобьет коалицию, скорее второе".