"Оппозиционный блок" требует уволить Донецкого губернатора

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционный блок" требует уволить Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, сообщила пресс-служба партии.

"Оппозиционный блок требует увольнения Жебривского как человека, который не способен руководить Донецкой областью. Регион должен возглавить специалист в области управления, уважающий жителей региона и работающий для них", — говорится в заявлении партии.

Согласно сообщению, партия считает, что Жебривский вмешивается в процесс формирования местных громад (общин) и осуществляет давление на бизнес.

В партии отмечают, что социально-экономическая ситуация в регионе за последние полтора года ухудшилась, а тарифы на отопление этой осенью оказались самыми высокими в стране. По мнению партии, задачей руководства области является способствовать деятельности бизнеса, который решает социально-экономические проблемы региона.