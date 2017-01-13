Белый дом провел "тренировку" для будущих высокопоставленных чиновников
21:1513.01.2017
(обновлено: 21:18 13.01.2017)
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Уходящая администрация Барака Обамы проводит в пятницу "тренировку" для будущих высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь уходящего президента США Джош Эрнест.
"Тренировка позволяет познакомить тех, кого избранный президент назначил будущими высокопоставленными официальными лицами, с полномочиями, политикой и структурами координации, которая нынешняя администрация использовала в прошлом, реагируя на крупные инциденты в стране", — сообщил Эрнест. По его словам, своим опытом с будущими чиновниками поделятся министры и главы ведомств.
Трамп приступит к обязанностям президента США 20 января после инаугурации. В тот же день уйдут в отставку президент Барак Обама, члены его кабинета и до нескольких тысяч политических назначенцев и высокопоставленных сотрудников администрации. Трамп будет заполнять вакансии в своем кабинете постепенно, по мере утверждения министров и других чиновников в сенате.
Прощание Обамы: объятия и слезы
Президент США Барак Обама во вторник вечером в последнем в качестве главы государства обращении к американцам подвел итоги своего восьмилетнего президентства.
Поблагодарив супругу, Барак Обама обратился к присутствовавшей в зале 18-летней дочери Малии. "Из всего, что я сделал в жизни, самую большую гордость я испытываю от того, что я ваш папа". Младшая дочь Обамы - Саша - не присутствовала в зале.
Обама выступал в Чикаго перед многотысячной аудиторией в конференц-центре McCormick Place. Город для прощания с американцами был выбран неслучайно – в Чикаго началась политическая карьера Барака Обамы.
"Ты была для меня образцом для подражания, ты заставила меня гордиться, и тобой гордилась вся страна", — сказал Барак Обама, обращаясь к супруге Мишель.
Речь Обамы аудитория принимала с восторгом, многократно прерывая ее аплодисментами и радостными криками.
Наблюдатели отмечают, что оба срока, все восемь лет жизни семьи Обамы в Белом доме прошли без единого скандала или проникновения в СМИ каких-либо неприглядных деталей об их жизни.
Главная мысль, которую попытался донести уходящий президент до сограждан, заключалась в "величии американской демократии" и необходимости ее защиты от внутренних и внешних угроз.
К внешним угрозам Обама отнес "исламских фанатиков" и "автократов в некоторых зарубежных столицах". Россию и Китай Обама назвал соперниками Соединенных Штатов, которые, впрочем, не могут сравниться с США по степени влияния в мире.
Говоря о жене, Обама едва сдерживал слезы.
Обама выразил обеспокоенность защитой духовных ценностей американского общества и мира в целом. Он много апеллировал к идеям "отцов-основателей" США, отчего речь порой напоминала проповедь на основе учения святых отцов церкви.
Барак Обама во время прощальной речи в конференц-центре McCormick Place в Чикаго.
Мишель и Малия Обама в конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.
Закончил выступление Обама словами своего предвыборного лозунга восьмилетней давности: "Да, мы можем!" И, взяв паузу, добавил: "Да, мы сделали!"
В конференц-центре McCormick Place в Чикаго во время прощальной речи Барака Обамы.