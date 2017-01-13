Спайсер расказал об основных темах на инаугурационной речи Трампа

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Избранный президент США Дональд Трамп намерен в своей инаугурационной речи отразить направления, по которым он поведет страну во время своего правления, заявил в пятницу его официальный представитель Шон

Спайсер.

Он отметил, что Трамп "хочет объединить народ" и дать работу большему числу американцев. "Многое из этого вы услышите в инаугурационной речи. (Избранный президент) отразит, куда он хочет повести страну", добавил представитель избранного президента.

Спайсер также отметил, что Трамп "пока продолжает работать над речью".

Инаугурация Трампа состоится 20 января.