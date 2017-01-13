Сотрудники тюрьмы рассказали, как заключение повлияло на здоровье Брейвика

СТОКГОЛЬМ, 13 янв – РИА Новости, Людмила Божко. Сотрудники тюрьмы, в которой находится осужденный за терроризм Андерс Беринг Брейвик, заявили, что не заметили каких-либо следов хронического заболевания, вызванного изоляцией от людей и головными болями, на которые жалуется Брейвик.

В пятницу апелляционный суд Норвегии продолжил рассмотрение дела Брейвика, подавшего иск на государство из-за негуманных условий содержания его в тюрьме. Суд заслушал врачей и сотрудников тюрьмы.

"Каких-либо изменений в организме пациента мы не видели. Более того, когда у него болела голова, он продолжал писать письма и учиться, казался спокойным и последовательным", — сказал врач тюрьмы Шиен Бьорн Драугедален, слова которого цитируются на сайте норвежской телерадиокомпании NRK.

Свой срок наказания Брейвик начал отбывать в тюрьме Ила, сейчас он находится в тюрьме Шиен.

Сотрудники тюрем признали, что у осужденного были периоды, когда он был подавлен. По их словам, наблюдались у Брейвика и случаи замешательства, когда он неожиданно встречался с другими заключенными.

С февраля 2014 года Брейвика посещает 48-летний священник, за прошедшие годы они встретились 90 раз. "Поводом для того, что я взял на себя роль посетителя, стало желание понять. Кроме этого, я пытаюсь исходить из того, что всем нужен кто-то для того, чтобы разговаривать", — сказал посетитель Брейвика, вызванный в суд для показаний.

Рассмотрение дела продолжится на следующей неделе и начнется не в понедельник, а во вторник. Работа суда, согласно планам, предусмотрена до среды, 18 января.

Суд начался во вторник, за прошедшие дни заслушали защиту государства, а также самого Брейвика. Осужденный считает, что тюрьма сильно изолировала его от людей, и поэтому он стал очень радикальным. Государство, однако, признаков заболеваний у Брейвика не видит и ограничительные меры в переписке и общении с другими людьми объясняет опасениями негативного воздействия Брейвика на возможных единомышленников.

Жалоба Брейвика на государство рассматривается уже второй раз, и в этот раз ей занимается апелляционный суд. Весной прошлого года его иск заслушал районный суд Осло, который признал частичное нарушение прав Брейвика в условиях его содержания.

Заседание апелляционного суда проходит в тюрьме Шиен, которая находится в 100 километрах от Осло и в которой отбывает наказание Брейвик. Рассматриваются сразу две апелляции – как государства, так и самого Брейвика.

В августе 2012 года суд Осло приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения, признав его виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что пошел на свои действия, чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону в борьбе против мультикультурализма.