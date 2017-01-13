Узбекистан собирается перевооружиться к 2022 году

ТАШКЕНТ, 13 янв — РИА Новости. Комплексная программа переоснащения вооруженных сил Узбекистана на 2017−2021 годы будет разработана в ближайшее время, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев в праздничном обращении по случаю 25-летия образования ВС страны.

В Узбекистане 14 января отмечают День защитников родины.

"В качестве первоочередной задачи мы должны разработать комплексную программу на 2017−2021 годы, предусматривающую конкретные мероприятия по приобретению продукции военного назначения, ремонту и модернизации имеющейся на вооружении техники с обеспечением их целевого финансирования", — заявил Мирзиеев в поздравлении, текст которого обнародован в пятницу в местной прессе.

По мнению президента, пришло время приступить к созданию собственного военно-промышленного комплекса. В частности, планируется создать соответствующий государственный орган, ответственный за реализацию единой политики в области оборонной промышленности. "В перспективе следует сосредоточиться на создании научно-производственной базы, сервисных центров и совместных предприятий, а также организации локализации отдельных видов продукции военного назначения на ведущих предприятиях страны", — говорится в послании президента.

Среди важнейших задач, которые стоят перед ВС страны, глава Узбекистана также назвал совершенствование системы подготовки профессиональных военных кадров и выработку нового подхода к планированию мероприятий по подготовке войск. Мирзиеев вновь подчеркнул, что военная доктрина Узбекистана носит оборонный характер и страна не будет вступать в военно-политические союзы и коалиции, размещать на своей территории иностранные военные базы и объекты, а также участвовать в миротворческих операциях за рубежом.

По данным консалтинговой фирмы Strategic Defenуse Intelligence, расходы на ВПК в Узбекистане за 2010-2014 годы увеличились на 11,7% и достигли 2,2 миллиарда долларов. По прогнозам экспертов, в 2015 году расходы на оборону в Узбекистане оценивались в 2,4 миллиарда долларов.