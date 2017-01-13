Берлускони с подругой взяли из собачьего питомника трех беспородных щенков

РИМ, 13 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и его молодая подруга Франческа Паскале взяли из собачьего питомника сардинского города Олбия трех брошенных беспородных щенков, сообщила местная газета l'Unione Sarda.

Три симпатичных белых щенка были найдены волонтерами питомника "Братья меньшие" в октябре прошлого года близ порта Олбии. Их назвали Соле (Солнце), Стелла (Звезда) и Луна. В начале января Паскале побывала в этом приюте для собак и увезла на знаменитую виллу "Чертоза", находящуюся на Изумрудном побережье Сардинии, Соле и Стеллу, причем вторая собака первоначально предназначалась для старшей дочери экс-премьера Марины. Однако уже через несколько дней в питомник позвонил один из сотрудников Берлускони, который передал руководству "Братьев меньших" просьбу отдать и Луну, чтобы не разлучать брошенных щенков.

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale adottano tre cuccioli abbandonati a Olbia https://t.co/dZ8vaZG93h — Gossipblog.it (@gossipblogit) 12 января 2017 г.

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По данным газеты, сейчас Соле, Стелла и Луна находятся на вилле "Чертоза", но вскоре переедут в римскую резиденцию бывшего премьер-министра Италии.

Берлускони и Паскале никогда не скрывали своей любви к собакам. Несколько лет назад они взяли в дом дворняжку по кличке Дуду, фотографии которой быстро заполнили аккаунт экс-премьера в Instagram. Затем на вилле экс-премьера в Аркоре под Миланом появилась еще одна дворняжка Дудина. В декабре 2015 года к радости хозяев у Дуду и Дудины родились трое щенков, которых было решено оставить вместе в Аркоре.