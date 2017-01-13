В Новой Зеландии готовы к торговым соглашениям с Британией после Brexit

ЛОНДОН, 13 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Новая Зеландия готова как можно скорее заключить торговые соглашения с Британией после Brexit, заявил премьер-министр страны Билл Инглиш в ходе своего официального визита в Лондон.

Новозеландский премьер-министр и глава британского правительства Тереза Мэй договорились сохранить тесные связи двух стран после того, как Великобритания завершит процесс по выходу из ЕС.

"Мы готовы обсуждать высококачественные соглашения о свободной торговле с Великобританией, когда она будет готова делать это", — сказал Инглиш в пятницу.

Он подчеркнул, что Британия и Новая Зеландия имеют сильные и диверсифицированные отношения, на чем будут и основаны новые торговые соглашения.

Планируется, что в ближайшие месяцы министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс посетит Новую Зеландию, чтобы обсудить перспективы сотрудничества двух государств.