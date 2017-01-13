МВД Украины опубликовало список претендентов на должность главы Нацполиции

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины опубликовало полный список претендентов на должность главы Национальной полиции, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил конкурс на должность руководителя Нацполиции. Как пояснил глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост главы ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру кабмину, где и назначат нового руководителя. Аваков рассчитывает, что нового главу Национальной полиции назначат в феврале 2017 года.

"Предлагаем вашему вниманию полный список претендентов на должность главы Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

В списке претендентов находятся, в частности, и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, глава полиции Киева Андрей Крищенко, руководитель главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, заместитель начальника управления главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Орест Михайлецкий, замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

По данным ведомства, в конкурсе принимают участие 64 человека, процедура отбора предусматривает пять этапов. По результатам этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов. В ведомстве отметили, что отбор претендентов проводится временным совещательным органом — консультативной отборочной комиссией, в состав которой входят независимые и национальные эксперты. Первый этап конкурса начинается 18 января.

В ноябре кабинет министров Украины уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года.