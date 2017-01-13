Сербия ответит Франции взаимностью при отказе выдать экс-премьера Косово

БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Сербия не станет отвечать на запросы Франции об экстрадиции, если французские власти откажутся выдать Белграду обвиняемого в многочисленных преступлениях бывшего боевика и экс-премьера Косово Рамуша Харадиная, заявила в среду министр юстиции Нела Кубурович.

Экс-премьер Косово, выдачи которого добивается Сербия, был задержан 4 января во Франции по ордеру Интерпола. Днем в четверг Харадинай по решению суда французского города Кольмар был выпущен из-под стражи под подписку о невыезде.

Говоря о действиях в связи с ордерами на арест, министр Кубурович указала, что Франция должна была и без ордера Интерпола ответить на запрос Сербии о выдаче бывшего полевого командира, поскольку она является участником Европейской конвенции об экстрадиции.

По словам сербского министра юстиции, Сербия готова ответить Франции на принципах взаимности в плане требований об экстрадиции. "Это не значит, что какой-то человек, которого затребует Франция, не будет задержан, но может значить, что он не будет выдан", — сказала Кубурович.

Белград подозревает Харадиная в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии 1998-1999 годов. Харадинай в 2004-2005 годах возглавлял правительство самопровозглашенной республики, после чего его партия Альянс за будущее Косово вошла в радикальную оппозицию к нынешним косовско-албанским властям.

Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.