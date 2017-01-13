Лидер турок-киприотов рассказал, чего ожидает от переговоров по Кипру

ЖЕНЕВА, 13 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Участники межобщинных переговоров по Кипру должны найти баланс при решении вопросов безопасности и гарантий, однако если одна сторона ставит условия, то может не остаться места для дискуссий, заявил на пресс-конференции в пятницу лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи.

"Реальность заключается в том, что турки-киприоты хотят чувствовать себя в безопасности. Но соглашение по безопасности не должно ущемлять требования другой стороны. Вопрос в том, чтобы найти этот баланс… Но если одна сторона говорит: "0 солдат и 0 гарантий", а другая сторона говорит, что это не обсуждается, то тут может не оказаться места для переговоров", — сказал Акынджи.

В то же время Акынджи отметил, что проведение международной конференции показывает, что стороны все же настроены найти выход. По его словам, турки-киприоты не приемлют выдвижение условий одной стороной.

Межобщинные переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи проходят в Женеве с 9 января. Цель переговоров — положить конец разделению острова по национальному признаку. Остров разделен с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.

После двухлетнего перерыва дискуссии о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года. Однако на раунде в Швейцарии в ноябре 2016 года, несмотря на все усилия, лидеры двух общин не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров.