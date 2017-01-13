История матери-одиночки из Египта вызвала бурные споры в соцсетях

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. История молодой египтянки Гадир Макави, которая призналась через социальные сети, что родила ребенка вне брака, расколола египетское общество на два лагеря, сообщает Sputnik Arabic.

Женщина создала хэштеги أم_سنجل# ("мать_одиночка") и هدير مكاوي# ("Гадир_Макави") и рассказала о том, как она забеременела и родила ребенка, не будучи замужем. По словам Макави, она познакомилась со своим молодым человеком несколько лет назад. Его отец был против их брака, поэтому Макави стала жить со своим возлюбленным неофициально. А когда она забеременела, юноша ее бросил. Женщина жалуется, что ради него она терпела неприязнь со стороны его семьи, финансовые трудности и тоску по дому.

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Публикация была сделана в начале 2017 года, который президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил "Годом женщины".

Откровения Макави вызвали бурную реакцию в соцсетях. Кто-то поддерживает египтянку за то, что она осмелилась поднять эту тему и не испугалась критики со стороны консервативного общества. Так, сторонники матери-одиночки запустили отдельный хэштэг ادعم_هدير_مكاوي# ("Я поддерживаю Гадир"). Другие напротив стыдят Макави, потому что она "выставила напоказ свой позор".