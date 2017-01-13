США частично снимут санкции с Судана

ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. США частично снимают санкции с Судана, введенные президентскими указами, после "позитивных действий" властей страны, сообщил американский президент Барак Обама.

Как написал американский лидер в письме на имя руководителей сената и палаты представителей конгресса США, он "пришел к выводу", что ситуация, приведшая к введению санкций, "изменилась за последние шесть месяцев благодаря позитивным действиям суданских властей".

По словам Обамы, произошло "заметное сокращение наступательной военной активности, укрепление мер по поддержанию перемирия в районах конфликта в Судане", а также предприняты "шаги по улучшению гуманитарного доступа по всей стране".

Кроме того, американский президент отметил сотрудничество Судана с США в устранении региональных конфликтов и в борьбе с терроризмом.

В тексте письма уточняется, что речь идет об отмене ряда пунктов нескольких указов, подписанных президентами США в разные годы.

Указы, в частности, подразумевали, как отметил Обама, "блокирование собственности и интересов в собственности правительства Судана", а также "запрещали широкий спектр торговых и связанных с торговлей сделок с Суданом, в том числе импорт и экспорт".